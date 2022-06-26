أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة المهندس بدر حمد المبارك عن ترحيب الجمعية بتبرعات المحسنين الكرام لمشروع الأضاحي للعام الحالي 2022 م منوها ببدء الجمعية استقبال التبرعات للمشروع الذي تنفذه الجمعية كل عام وذلك منذ تأسيسها وحتى هذا العام لغرض إدخال السرور على الأسر المتعففة والمحتاجين داخل الكويت، مشـــيرا إلى أن سعر الأضحــية هذا العام 55 دينارا داخل الكويت.

وأوضح المبارك أن مشروع الأضاحي من المشاريع المهمة التي تطرحها الجمعية قبل عيد الأضحى المبارك ويعد من المشاريع الموسمية ذات المردود الطيب على المستفيدين لما يهدف له من توزيع الأضاحي والحصص الغذائية من اللحوم على الفقراء، وإقامة الشعيرة الإسلامية ومساعدة المحسنين الكرام على الوصول إلى محتاجيها ومن ثم سد حاجتهم من الغذاء ومشاركتهم فرحة المسلمين في العيد.

وأشار المبارك إلى أن مشروع الأضاحي باب من أبواب التكافل الاجتماعي والألفة بين المسلمين بعضهم البعض كونهم أخوة في الله يتفاعلون سلبا وإيجابا مع أفراح وأحزان بعضهم البعض، سيما ان هذا المشروع يعمل على تقديم المساعدة لغـــير القادرين، وتخفيف معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة الاقتصادية في أعقاب أزمة كورونا وغيرها من المصاعب الاقتصادية المختلفة والتي حلت على العالم تباعا.

وفيما يتــعلق بنوع الأضحية فقد قال المبارك بأن الجمعية سهلت على المحسنين الكرام شأن الأضحية وجعلتها في متناول الجميع ووفرت الأضحية من الصومالية والتي تتميز بسعرها وتكون مستوفية كافة شروط الأضحية شرعيا وصحيا.. وأضاف: تقــوم الجمعية بتنفيذ المشروع داخــل الكويت، بمساعدة طواقم الجمعية من الموظفين والمتطوعين فإن الأضاحي، يتم توزيعها على الأســــر المتعففة المسجلة والتي سبق دراسة حالتها لدى الجمعية والتأكد من حاجتها للمساعدة.

وبين بأن الجمعية ستقوم بالذبح عن المحسنين الكرام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بهدف تمكين المتبرعين المضحين الكرام من التحلل اللازم لسنة الأضحية ومن ممارسة شعائر العيد بكل راحة وارتياح لتبدأ الجمعية بعد ذلك بتوزيع اللحوم على المستحقين وفق الجداول والخطط الموضوعة لتنفيذ هذا المشروع بكل يسر ممكن ودون تعقيدات.

وحث المبارك جمهور المحسنين الكرام على دعم مشروع الأضاحي في الجمعية والتبرع له.. ليتمكن القائمون على هذا المشروع من تغطية أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين من الأسر المحتاجة والمتعففين مبينا بأن قاعدة بيانات المحتاجين على كشوف الجمعية يفوق 12000 حالة محتاج ومحتاجة هم بأمس الحاجة لدعم المحسنين الكرام من أهل الكويت، مبينا بان الجمعية سهلت طرق التبرع للمحسنين الكرام على مشروع الأضحي خاصة ومشاريع الجمعية عامة من خلال الدخول على موقع الجمعية الإلكتروني والدخول عليها لإتمام عملية التبرع والمضي بإنجازها.