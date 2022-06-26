مع انطلاق عشر ذي الحجة واقتراب موسم الأضاحي باعتباره أحد أهم فصول العمل الخيري الكويتي، تستعد جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية إطلاق باقة من المشروعات الخيرية المتنوعة، دعماً للأيتام والأرامل واللاجئين والمحتاجين في عدد من الدول.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري في تصريح له إن عشر ذي الحجة موسم من مواسم الخير والعطاء وزيادة الأعمال الصالحة وبذل الصدقات، كما أنه نفحة ربانية تتضاعف فيها الأجور والحسنات.

وأضاف الهاجري أن ثواب العمل الصالح في هذه الأيام المباركة ينبغي أن يكون دافعاً لكل مسلم لديه سعة من المال، في التوسعة على غيره من المحتاجين والمنكوبين بصدقاته وزكواته وأضاحيه.

ولفت رئيس مجلس إدارة تراحم الخيرية إلى قيام الجمعية بفتح الباب أمام المحسنين الكرام والمتبرعين من أهل الخير ليضاعفوا أجورهم في خير أيام العمل الصالح، من خلال باقة من مشروعات البر والخير تطلقها الجمعية طيلة عشر ذي الحجة.

واختتم الهاجري تصريحه بدعوة أهل البر والإنفاق والإحسان إلى اغتنام موسم ذي الحجة لما فيه من كسب الحسنات ومضاعفة الأجور، مشيراً إلى إتاحة مشروعات العشر أمام المحسنين الكرام من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية tarahum.org أو من خلال التواصل عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل صدقات المتبرعين والمشاركين في موازين حسناتهم وأن يكتب لهم أجور المحتاجين ودعواتهم.