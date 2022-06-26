حظيت أغنية المطرب حسين الجسمي "ليه" التى طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" بمشاهدة وتفاعل من المتابعين كبير، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و432 ألفا و797 بعد 3 أيام من صدورها .

وواصل حسين الجسمي الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، معربا عن سعادته بالانتشار الذي تحققه، وأعاد نشر كلمات الأغنية وكتب "جديدنا ليه".

تعد "ليه" أحدث أعمال الجسمي الغنائية باللهجة المصرية، وطرحها يوم الخميس الماضي وهي من كلمات مصطفى مرسي، و‏ألحان وليد سعد، و‏توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر هاني محروس.

كان الجسمي أصدر أغنية "دلع واتدلع" في 3 مايو الماضي، وأداها أيضا باللهجة المصرية، وهى من كلمات تامر حسين وألحان حسين الجسمى وتوزيع توما، وحققت نجاحا كبيرا حيث اقتربت من 31 مليون مشاهدة بعد أقل من شهرين من طرحها .

يذكر أن الجسمي طرح أول أيام عيد الفطر أغنية بعنوان "طير المحبة"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و‏ألحان فايز السعيد، و‏توزيع نور هاشم.