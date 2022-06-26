دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إعطاء قضية مكافحة المخدرات الاهتمام الذي تستحقه.

وكتب على حسابه على موقع تويتر، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 حزيران/يونيو، :"لا يمكننا أن نسمح لمشكلة المخدرات في العالم بأن تلقي لأكثر من ذلك بظلالها على حياة عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في أزمات إنسانية".

وأضاف :"في يوم مكافحة المخدرات، وفي كل يوم، علينا أن نلتزم بمحو هذه الظلال، وإعطاء هذه القضية الاهتمام والعمل الذي تستحقه".

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

ومن خلال حملة "الرعاية خلال الأزمات"، يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، بما في ذلك عن طريق تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج، ومن خلال معالجة إمدادات المخدرات غير المشروعة.