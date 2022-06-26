بسبب الجفاف المستمر في شمال إيطاليا، أعلنت مدينة ميلانو الإيطالية اعتزامها إغلاق بعض من نوافيرها.

وكتب عمدة ميلانو، بيبي سالا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) أنه سيتم استبعاد النوافير التي تحتوي على نباتات وحيوانات.

وستستمر أيضا النوافير الصغيرة على الأرصفة، التي تتدفق منها مياه الشرب، في العمل بسبب موجة الحر الوشيكة.

ودعا سالا المواطنين إلى تقليص استهلاكهم المنزلي للمياه وأوصى بعدم ضبط المكيفات على أقل من 26 درجة مئوية لتوفير الطاقة.

ولتحقيق هذا الهدف، يجب على المتاجر أيضا إغلاق أبوابها.

وتشهد إيطاليا ارتفاعا في درجات الحرارة، مع قلة هطول الأمطار، لبعض الوقت. وجف نهر "بو" وهو أطول نهر في إيطاليا، في بعض الأماكن.