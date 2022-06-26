حظيت أغنية المطرب اللبناني آدم " أنا بتاع زمان"، التي طرحها على المنصات الرقمية، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.

وواصل آدام، الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، معربا عن سعادته بالانتشار الذي تحققه، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر آدم الأغنية على جميع المنصات الرقمية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

وتعد "أنا بتاع زمان" الثانية التي يطرحها آدم خلال هذا الشهر بعد أغنية "أول واحد" الذي قدمها باللهجة العراقية، من كلمات آدم، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع ومكس وماستر حسام الدين.

يذكر أن آخر أعمال المطرب آدم، غناء تتر مسلسل "بابلو"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.