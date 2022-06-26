أعرب البابا فرنسيس عن حسرته لرؤية "العديد للغاية من الشباب الذين ليس لديهم الشجاعة للإقدام على الزواج"، ودعاهم إلى التعجل وعقد الزواج.

وقال البابا فرنسيس إن العديد من الأمهات تطلبن منه التحدث إلى أبنائهن. ومنهم من بلغ سن الـ 37 ولم يتزوج بعد. وقدم لهم بعض النصائح مازحا: "لا تقمن بكي قمصانهم واشرعن في إرسال بعضها لهم لدفعهم إلى الكف عن العيش في كنف والديهم ".

وقال خلال عظة في اللقاء العالمي للعائلات في ساحة القديس بطرس في روما إن الشباب لا يجب أن يسارعوا إلى "ماما" عندما تواجهم المشكلات، بل يجب أن ينظروا إلى المستقبل.