ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن منح وزير التربية والتعليم العالي لغير الكويتيين متاحة للتقديم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية إلى يوم 14/7/2022.

وأشارت المصادر إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة هي نسخة من الشهادة الدراسية للطالب ونسخة من شهادة الميلاد ونسخة من البطاقة المدنية ونسخة من جواز السفر ونسخة من معادلة الشهادة الدراسية من إدارة التعليم الخاص لطلاب الثانويات الأجنبية ونسخة عن التسلسل الدراسي وشهادة الصف التاسع بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر لولي الأمر ونسخة من البطاقة المدنية لولي الأمر وكذلك نسخة من شهادة لمن يهمه الأمر من مقر عمل ولي الأمر، لافتة إلى ضرورة ان يقر مقدم الطلب بصحة البيانات التي يدخلها في النظام وأن يكون المستند المرفوع إلى النظام من نوع PDF وألا يتعدى حجم الملف الواحد عن 990 KB، وانه لن يعتد بأي معاملة غير كاملة البيانات والمستندات.

وذكرت المصادر أنه يشترط تقديم الطلبات عن طريق الإنترنت على موقع وزارة التعليم العالي (منح الوزير) حيث يتم إدخال النماذج المحددة وجميع الوثائق عن طريق نظام PDF سكانر والتقدم إلى جهة واحدة فقط (جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهد العالي للفنون المسرحية أو المعهد العالي للفنون الموسيقية)، وإن ثبت أن الطالب قد تقدم بطلب إلى الجهتين المذكورتين أعلاه سيتم حذف اسمه من الطلبات المقدمة لمنح الوزير.

وأشارت إلى انه على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الإيرانية مراجعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ مكتب العميد المساعد الشؤون القبول وذلك لمعادلة النسبة المئوية (المعدل المكافئ) وتقديم شهادة الثانوية العامة صادرة من الكويت + التسلسل الدراسي لآخر أربع سنوات، كما انه لا يقل المعدل عن 80% للتخصص العلمي، و85% للتخصص الأدبي (مع مراعاة احتمال تغير النسبة وفقا لشروط الجامعة)، وألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين للتقديم، وعلى الطلبة المتقدمين لجامعة الكويت التقدم لاختبار القدرات التي تعلن عنها جامعة الكويت في المواعيد المحددة.

وكشف ان الأوراق المقدمة للتسجيل نسخة عن الشهادة الأصلية ولا يحق للمتقدم المطالبة بها في حالة الرفض أو القبول، وانه في حال عدم حصول الطالب على قبول مقاعد الوزير بجامعة الكويت لا يعني ذلك تحويله تلقائيا للمنافسة على مقاعد الوزير لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهد العالي للفنون المسرحية أو المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعلى الطلبة الحاصلين علي شهادات ثانوية أجنبية القيام بمعادلتها من قبل إدارة التعليم الخاص بشهادة الثانوية الكويتية قبل تقديم الطلب.

وبينت ان الشروط الخاصة بالمعهد العالي للفنون المسرحية تضمن ضرورة ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات التحريرية بنسبة 75% والشفهية بنسبة 20% في الأقسام العلمية، مؤكدة ان يكون قسم التمثيل والإخراج المسرحي امتحانا علميا في التعبير والإلقاء والقراءة + المقابلة الشخصية، أما قسم النقد والأدب المسرحي فيشترط ان يقوم بامتحان تحريري في الموضوعات الأدبية والفنية + المقابلة الشخصية.

وكشفت ان قسم الديكور المسرحي يجري امتحانا في التعبير الفني بالقلم الرصاص والألوان + المقابلة الشخصية، اما قسم التلفزيون فيجري امتحانا في الدراما التلفزيونية + مقابلة شخصية.

وبينت ان الشروط الخاصة بالمعهد العالي للفنون الموسيقية اجتياز امتحان القدرات الموسيقية بعناصرها المختلفة وهي الاختبار السمعي والعنصر الإيقاعي والمسافات اللحنية والتآلفات الهارمونية، مؤكدة ضرورة اجتياز الامتحان العملي للتخصصات الموسيقية وهي الغناء: غناء شرقي أو غناء أوبرالي، والآلات: عزف آلة موسيقية إن أمكن وتأليف: الاستماع إلى مؤلفة من تأليف المتقدم ومناقشته بعناصرها، واجتياز المقابلة الشخصية.

واوضحت انه على الطلبة الملتحقين في المدارس التي تتبع النظام الإنجليزي حاملي شهادة الثانوية الإنجليزية التأكد من استكمال مواد As level قبل التقدم وذلك باعتبارها إحدى شروط جامعة الكويت، مؤكدة انه يشترط على الطلبة الذين يتقدمون للحصول على إحدى منح معالي الوزير، عدم تكرار الطلب عن طريق الملحق الثقافي التابع لسفارة الدولة التي ينتمي إليها الطالب، سيتم إلغاء الطلب، إذا ثبت أن الطالب تقدم من خلال جهتين.