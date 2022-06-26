تمتزج دراجات السكوتر الكهربائية في شوارع روما مع دراجات "فيسبا" الشهيرة، لكنّ انتشارها الفوضوي وتركها بصورة عشوائية على الأرصفة دفعا بسلطات العاصمة الإيطالية إلى التحرك.

في إحدى ليالي شهر حزيران/يونيو، اقتحم سائحان أميركيان شابان ساحة السلالم الإسبانية الشهيرة على دراجة سكوتر، ما ألحق أضرارا تفوق قيمتها 25 ألف يورو بعدد من درجات هذه التحفة الفنية التي تعود إلى القرن الثامن عشر.

وسجلت كاميرات المراقبة في المدينة فعلتهما، وتم التعرف عليهما وفُرضت على كل منهما غرامة مقدارها 400 يورو. تجسّد هذه الواقعة الفوضى التي تسود مشهد الدراجات الكهربائية في العاصمة الإيطالية، كما الحال في مدن كبرى أخرى حول العالم.

تضم روما سبع شركات تأجير مرخصة لأسطول إجمالي مؤلف من 14,500 دراجة سكوتر ذاتية الخدمة يكفي لاستخدامها استعمال تطبيق بسيط للهاتف المحمول. وسعر استئجار هذه الدراجات يبلغ يورو واحدا عند الاستلام ثم 15 إلى 25 سنتا للدقيقة تبعاً للشركة.

في مدينة تعاني مشكلات في شبكة النقل العام، أصبح التنقل على هذه الدراجات حاجة إلى السياح والشباب، لكن أيضاً إلى بعض العاملين الذين يسابقون الوقت.

مع ذلك، فإن التعايش على الطريق مشوب بالتوتر في عاصمة تمتد مسارات الدراجات فيها على أكثر من 240 كيلومترا، لكن قلة منها تستوفي الشروط المطلوبة وغالبا ما تتم صيانتها بشكل سيّئ، كما أنها شبه غائبة في وسط المدينة التاريخي.

وقال باولو فاتشوني (59 عاما)، وهو سائق حافلة في هيئة إدارة النقل في روما "هم يقطعون عليك الطريق، يتنقلون يمينا ويسارا ويقحمون بأنفسهم أمامنا مجازفين بخطر التعرض للدهس. نحن في حاجة إلى مراجعة للتشريعات".

ووصف جياني رانوتشي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 56 عاما، الوضع بأنه "كارثة حقيقية"، قائلا "إنها كارثة على حركة المرور وعلى الناس، وحتى على سلامة السيارات والأشخاص (...) كما أن أولئك الذين يقودون (الدراجات) يفتقرون إلى الوعي ويعتقدون أنهم في لعبة فيديو".