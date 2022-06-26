وقعت إسبانيا مع شركة "إيرباص" الأوروبية عقدا لشراء 20 طائرة حربية مقاتلة "يوروفايتر" من طراز "تايفون" (الإعصار) بقيمة إجمالية تصل إلى 04ر2 مليار يورو (بما يعادل نحو 15ر2 مليار دولار)، على هامش معرض برلين الدولي للطيران ILA المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية.

ومن المقرر أن تحل المقاتلات الأوروبية الجديدة محل المقاتلات "إف-18" هورنيت التي تنتجها شركة "بوينج" الأميركية.

وأعلنت شركة "إيرباص"، المصنعة لمقاتلات "الإعصار" الأوروبية، أنها أبرمت مساء أمس عقداً مع "وكالة إدارة اليوروفايتر والتورنادو" NETMA، التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ووفق ما يعرف "بمشروع هالكون"، الذي سيتم بمقتضاه تسليم إسبانيا 16 مقاتلة "يوروفايتر" ذات المقعد الواحد، إضافة إلى أربع مقاتلات ذات المقعدين، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء تسليم الطائرات الحربية على دفعات اعتباراً من عام 2026.

ونقلت مجلة "جينس" العسكرية عن شركة إيرباص قولها "إن الطائرة الجديدة ستعزز مكانة أسطول طائرات سلاح الجو الإسباني بين حلفائه في (ناتو)، بحصوله على أحدث مقاتلة حربية متطورة في أوروبا، علاوة على تأمين أنشطة تصنيعية متصلة حتى عام 2030."

ولفتت المجلة إلى أن توقيع عقد إتمام "مشروع هالكون" جاء في أعقاب موافقة الحكومة الإسبانية على الصفقة التي مُنحت في ديسمبر 2021.

وبموجب عقد "مشروع هالكون" ستقوم شركة "إيرباص" ببناء "الفئة 4" من مقاتلات "اليوروفايتر" (التي كان يطلق عليها مسؤولو الشركة الفئة 3 بلاس)، التي ستحل محل مقاتلات EF-18 Hornets التابعة لسلاح الجو الإسباني الموجودة في جزر الكاناري.

يشار إلى أن "معرض برلين الدولي للطيران" ILA، الذي يعد من أكبر معارض الطيران في العالم، انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي تحت شعار "ريادة الجو والفضاء"، وسبقته بيوم "قمة برلين للطيران" الثالثة التي استقطبت نخبة بارزة من المسؤولين والمدراء التنفيذيين لشركات ومؤسسات الطيران والفضاء في أوروبا والعالم لرسم مستقبل الطيران.