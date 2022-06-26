تعتزم العاصمة الصينية بكين تقديم دعم نقدي للتحفيز على شراء السيارات الكهربائية لكي تحل محل السيارات القديمة، في أحدث محاولة من جانب السلطات لتعزيز الاستهلاك في ظل اقتصاد متباطئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب التجارة المحلي القول في بيان اليوم الأحد إن الدعم النقدي الذي سوف تقدمه بكين سوف يتراوح ما بين 8000 يوان (1196 دولار) و 10 آلاف يوان للمشترين المستحقين الذين يتخلصون من السيارات التي يمتلكونها أو يقومون بإعادة بيعهما بعد امتلاكها لأكثر من عام، بجانب الايفاء بشروط أخرى .

ويشار إلى أن مبيعات سيارات الركاب في الصين انخفضت بنسبة 17% خلال شهر أيار/مايو مقارنة بالعام الماضي، كما لم يتم تسجيل حالة بيع واحدة لسيارة جديدة في مدينة شنغهاي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني الاربعاء الماضي عن مجلس الوزراء القول إن الحكومة المركزية تدرس تمديد العمل بالاعفاءات الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في محاولة لتعزيز قطاع السيارات الذي تضرر من إجراءات الاغلاق.