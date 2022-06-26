ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن حكومة السلفادور راهنت على العملية الرقمية الشهيرة "بيتكوين" لخلاصها الاقتصادي لكن المغامرة لا تؤتي ثمارها.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، في تقرير أن خزائن العملات المشفرة الحكومية هبطت إلى النصف، كما أن البلاد بحاجة إلى الكثير من النقد بسرعة، لتلبية مدفوعات ديونها التي تزيد عن مليار دولار في العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر البيتكوين بأكثر من 70% من ذروته في نوفمبر 2021، وأكثر من 55% من الوقت الذي أعلن فيه رئيس البلاد عن اعتماد بيتكوين عملةً رسمية.

وفي الوقت نفسه، انخفض النمو الاقتصادي في السلفادور، ولا يزال عجزها مرتفعًا، ومن المقرر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو مقياس رئيسي يستخدم لمقارنة ما تدين به الدولة بما تنتجه - إلى ما يقرب من 87% هذا العام؛ مما أثار مخاوف من أن السلفادور ليست مجهزة لتسوية التزامات القروض.