ذكرت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال متمسكا بضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث يراه الخيار الأمثل للصعود مجددا إلى قمة منصات التتويج.

وعلمت الصحيفة أن نادي برشلونة يجهز عرضا ثالثا لتقديمه للفريق الألماني للحصول على موافقته بشأن بيع المهاجم البولندي الذي ينتهي عقده صيف 2023.

وشمل العرض الثالث على تقديم 40 مليون يورو بدون أي حوافز إضافية، بعدما قدم من قبل 30 مليون يورو والثاني 35 مليون يورو، ولم يتم الرد عليهما من قبل النادي الألماني.

ويدخل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا العام الأخير من عقده مع بايرن ميونخ وقرر عدم التوقيع على عقد التمديد.. بينما برز برشلونة كوجهة مفضلة لدى ليفاندوفسكي في الصيف.

وتم بالفعل ترتيب الشروط الشخصية على صفقة مدتها ثلاث سنوات بين الطرفين، لكن لم تتحقق هذه الخطوة بعد؛ لأن بايرن ميونخ غير راغب في التخلي عن مهاجمه الأسطوري.

وعلى الرغم من مزاعم بايرن عن عدم رغبته في البيع، فمن المعتقد أنه سوف يوافق على البيع في حالة ظهور عرض بقيمة 50 مليون يورو، ويبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة مستعد لجمع الأموال، وفقا للصحيفة.