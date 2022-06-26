حث الرؤساء التنفيذيون لشركات "اليكتريسيتيه دو فرانس إس إيه" و"انجي إس إيه" و"توتال انرجيز إس إي" الشركات الفرنسية والمستهلكين على الحفاظ على الكهرباء والغاز والنفط على الفور، للاستعداد بشكل أفضل للشتاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن النقص المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر جون برنار ليفي وكاترين ماكجريجور وباترك بويان، في مقال رأي مشترك، اليوم الأحد في صحيفة /لو جورنال دو ديمانش/ "يجب أن نتخذ إجراء جماعيا بشأن الطلب على الطاقة بتقليص استهلاكنا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافوا "سنحتاج إليها لإدارة ذروات الاستهلاك القادمة ولتخفيف أثار الأعطال الفنية أو الصدمات الجيوسياسية، التي ربما نضطر لمواجهتها".

وكتب رؤساء أكبر مجموعات شركات طاقة في البلاد أن التصرف في أقرب وقت هذا الصيف، لاسيما من خلال الحفاظ على احتياطيي الغاز، سيجعل فرنسا مستعدة بشكل أفضل، قبل هذا الشتاء.