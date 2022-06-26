قالت صحيفة فيلت ام زونتاج نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل إن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص في العاملين في المطارات الألمانية.

وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19.

وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات.

وقالت فيلت إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب موظفين أجانب مؤقتين للعمل في المطارات الألمانية ، مضيفة أن هناك نقصا في العاملين في المطارات يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف موظف.

وتهدف الحملة إلى جلب عدد كبير من العمال المهرة من تركيا إلى ألمانيا والذين قد يتم إرسالهم خلال بضعة أشهر اعتبارا من يوليو تموز.