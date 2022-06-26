أطلقت الحكومة اليابانية أول تحذير من نوعه بشأن أزمة الطاقة اليوم الأحد، حيث حثت المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء، في الوقت الذي تهدد فيه موجة الحر غير الاعتيادية بالتأثير بصورة سلبية على إمدادات الكهرباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت مرسوما تطالب فيه بالحد من استخدام الكهرباء لأقصى درجة من الساعة الثالثة بعد منتصف اليوم حتى السادسة بالتوقيت المحلي غدا الاثنين في المناطق التي تغطيها شركة طوكيو إليكتريك باور، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة لأعلى من التوقعات السابقة.

وقالت الوزارة إن معدل احتياط الطاقة، الذي يقيس سعة الطاقة الاضافية، من المتوقع أن يبلغ 7ر3% ابتداء من الرابعة ونصف بعد الظهر حتى الخامسة بالتوقيت المحلي غدا الاثنين، وهو أعلى بنسبة طفيفة عن الــ 3% اللازمة لضمان توافر إمدادات طاقة مستقرة.

وسجلت المناطق حول طوكيو درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية اليوم الأحد، وهى درجة مرتفعة غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.