قدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بحيازة واستخدام البطاقات المصرفية خلال السفر خارج البلاد بما يضمن الاستخدام الأمن والاستفادة المثلى من مجموعة البطاقات المصرفية التي يقدمها وتناسب مختلف احتياجات واهتمامات العملاء، وذلك استمرارا لدور«بيتك» المساند لحملة «لنكن على دراية» وتزامنا مع موسم السفر والعطلات، حيث يزيد الإقبال على استخدام البطاقات ما يتطلب الانتباه الى مجموعة من الاحتياطيات والتعليمات الأساسية.



وجاءت نصائح وإرشادات «بيتك»على قسمين، الأول ما قبل السفر والثاني أثناء السفر وركزت جميعها على تحقيق أفضل معايير الأمان والراحة في استخدام البطاقات المصرفية في مختلف الأماكن والأوقات.



وفيما يتعلق بنصائح «بيتك» للمسافرين قبل السفر فهي: التأكد من تاريخ صلاحية البطاقات المصرفية وأنها سارية المفعول وتتوافر حدود ائتمانية كافية والتأكد من وجود توقيع العميل على خلفية البطاقات مع الانتباه لاستمرار خدمة الرسائل القصيرة مفعلة وتحميل تطبيق بيتك KFH online للهاتف الذكي لتتبع استخدام البطاقات مع عدم اطلاع احد على الرقم السري الخاص أو رمز المرور الخاص وعدم الضغط على الروابط غير الموثوقة. أما أثناء السفر، فيجب على المسافر الاحتفاظ بجميع البطاقات في مكان آمن. وتجنب تعرضها المباشر لضوء الشمس منعا للتلف وعدم إعطاء البطاقات أو الرقم السري إلى أي شخص وإبقائها في متناول اليد عند الشراء، وعند استخدام أجهزة السحب الآلي تفحص الجهاز وخلوه من أي أجهزة غريبة. وحماية رقمك السري «استخدم كتفيك كستارة أثناء إدخال الرقم السري»، في حالة فقدان البطاقة، أو مواجهة أي أمور تتعلق باستخدامها، اتصل فورا على خدمة «ألو بيتك» الهاتفية 1803333.



ولا شك انه من شأن الاهتمام بتطبيق هذه النصائح والالتزام بها ما يحقق أمان مستخدم البطاقة سواء كانت ائتمانا أو سحبا آليا، وهي تعليمات ايضا يجب مراجعتها أثناء التواجد بالكويت، حيث أصبحت مخاطر الهجوم على بطاقات الائتمان او السحب الآلي والسطو على ما بها من أرصدة تتم من خلال عصابات منظمة تستطيع في بعض الأحيان الانتقال من دولة الى أخرى وتتبع حركة البطاقة المصرفية والاحتيال على مستخدمها من خلال اتصالات أو إرسال روابط وهمية واستقاء معلومات البطاقة بأساليب وطرق متعددة وتتجدد بين فترة وأخرى.