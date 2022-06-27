ادانا الناصر: سعداء بالخطوة الجديدة.. ونسعى لضمان مصلحة جميع الأطراف المعنية بالصفقة



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، حصولها على موافقة هيئة أسواق المال بخصوص عملية الاندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وهي صفقة غير نقدية، وقد تم تحديد معدل مبادلة الأسهم عند 2.24 سهم في رأس مال شركة المشاريع مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة القرين.



وكان مجلس إدارة شركة المشاريع قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يتعلق بعملية الاندماج، وتم تقديم التقارير إلى هيئة أسواق المال بعد موافقة مجلس إدارة شركة القرين عليها.



ومن المقرر أن تدعو شركة المشاريع بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للحصول على موافقة مساهمي الشركة، وهو ما ستقوم به أيضا شركة القرين.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «نحن سعداء باستكمال خطوة جديدة نحو تنفيذ صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، ونحن نتطلع إلى تحقيق التحول الذي نسعى إليه في شركة مشاريع الكويت. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى الجهات التنظيمية على الدور المهم الذي تؤديه في ضمان توافق جميع جوانب الصفقة مع مصالح كافة الأطراف المعنية».