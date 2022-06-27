الأكاديمية تساهم في اقتصاد المعرفة الوطني وتشكّل عامل جذب كبير لاستقطاب الكفاءات الوطنية

الجائزة تعكس رؤية «الوطني» في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد البشرية في مقدمة أولوياته



توجت أكاديمية بنك الكويت الوطني بجائزة «أفضل مبادرة لبرنامج شبابي» وذلك ضمن النسخة الأولى من الحفل السنوي الذي نظمته مجلة ميد العالمية لجوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022.



وأكدت مجلة ميد في تصنيفها للأكاديمية أنها تعد برنامجا يساهم وعلى نحو حيوي في اقتصاد المعرفة الوطني، إضافة إلى كونها تشكل عامل جذب كبير لاستقطاب المواهب والكفاءات إلى مؤسسات القطاع الخاص.



واستندت معايير الاختيار لهذه الجائزة إلى أن برنامج الأكاديمية والذي يعد انتقائيا بشكل صارم، يركز على احترام الأفراد وتطويرهم، ويوفر رحلة تطور مهني شاملة للمواطنين الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما مما يمنحهم مهارات عمل فريدة في المستقبل.



وأضافت ميد أن الجائزة تعكس مدى التزام الوطني طويل الأمد بمعايير الحوكمة المجتمعة والبيئية والمؤسسية والتي تأتي ضمن استراتيجية تتطور على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، منذ أن بدأ الوطني في إصدار تقاريره عن المسؤولية الاجتماعية. وهو ما يعني أن البنك يأتي في مصاف الشركات والمؤسسات الأكثر نضجا والتي لا تضع أهدافا مالية فحسب بل أيضا تلك الأهداف المرتبطة باحترام وتطوير الموظفين وخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته.



وتشكل أكاديمية الوطني والتي تأسست منذ 14 عاما تجسيدا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الكفاءات الوطنية من الخريجين الجامعيين الجدد، إضافة إلى العمل على تطويرهم وتمكينهم من العمل في القطاع المصرفي.



ومنذ افتتاح الأكاديمية، تم تخريج 26 دفعة من المتدربين وبلغ مجموع الخريجين نحو 423 خريجا فيما بلغت نسبة الخريجات في الأكاديمية 58% من إجمالي الخريجين وهو ما يبرهن على نجاح البنك في تعزيز التنوع والشمول وأيضا تكافؤ الفرص في البنك. وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفا استراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.



وتم افتتاح أكاديمية الوطني في العام 2008 بهدف تمهيد الطريق للخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي للالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، وتوفر الأكاديمية للخريجين أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع أرقى الجامعات والمعاهد والمؤسســــــات العالمية، والمصممة لتترجم المهمة الرئيسية للأكاديمية والمتمثلة في إعداد خير سفراء لعلامة مصرفية تتمتع بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا.



هذا، ويواصل بنك الكويت الوطني تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي إضافة إلى كون البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين، كما يعد أكثر مؤسسات القطاع الخاص جذبا للمواهب والكفاءات الكويتية بالإضافة إلى كونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية، وذلك تماشيا مع استراتيجيته التي ترتكز إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.