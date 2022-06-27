

ما الذي يسبب نزيف اللثة؟



في كثير من الأحيان، تكون أول علامة على نزيف اللثة عندما تلاحظ وجود دم في الحوض؛ وهذا لأنه يميل إلى الظهور عند تنظيف أسنانك بالفرشاة. وإذا كانت لثتك حساسة أو متهيجة، فقد يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى حدوث نزيف، وهذا ليس عذرا لتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة.



وتشمل الأسباب الأخرى لنزيف اللثة، أمراض اللثة والحمل ونقص الفيتامينات واستخدام التبغ والإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة، وفقا لجمعية طب الأسنان الأميركية. ويمكن أن يشير نزيف اللثة أيضا إلى مشاكل صحية أساسية أكثر خطورة، مثل سرطان الدم - على الرغم من أن هذا ليس شائعا.



فما الذي يسبب نزيف اللثة؟ يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة تحذير على أن شيئا ما ليس على ما يرام مثل التهاب اللثة وهو المرحلة المبكرة من أمراض اللثة. ويقول د.جيفري سوليتسر: «تشمل أعراض التهاب اللثة رائحة الفم واللثة المنتفخة والحمراء، والنزيف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط». ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يعاني ما يقرب من نصف البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما من أمراض اللثة.



- التهاب دواعم السن: هو مرحلة أكثر تقدما من أمراض اللثة - عندما ينتشر خارج اللثة إلى العظام. ويقول سوليتسر: «التهاب دواعم السن يشمل أعراض فقدان الأسنان، وانحسار اللثة، ورائحة الفم الكريهة، ونزيف اللثة، والألم عند المضغ وتنظيف الأسنان بالفرشاة».



- نقص الفيتامينات: من المحتمل أن تكون على دراية بالصلة بين تناول الأطعمة السكرية والتسوس، ولكن هل تعلم أن نظامك الغذائي يؤثر على صحة اللثة أيضا؟ يقول سوليتسر: «قد يؤدي نقص الفيتامينات C وK إلى نزيف اللثة إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على المستويات المناسبة التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة».



- الحمل: النساء الحوامل أكثر عرضة لنزيف اللثة. ووفقا لجمعية طب الأسنان الأميركية، تؤدي التقلبات الهرمونية إلى زيادة تدفق الدم والحساسية في اللثة، ما يجعلها عرضة للنزيف. وفي حين أن نزيف اللثة أمر شائع أثناء الحمل، إلا أنه ليس حتميا.



- التدخين: لا يرتبط التدخين فقط بزيادة خطر تلطيخ الأسنان وتجويفها، ولكنه قد يؤثر أيضا على صحة اللثة. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض اللثة المتقدمة.



ولكن كيف يمكنك علاج اللثة النازفة؟



- نظف أسنانك مرتين في اليوم - استخدام الخيط يوميا - تجنب التبغ - تناول حمية غنية بالعناصر الغذائية - راجع طبيب الأسنان بانتظام.

المصدر: «لايف ساينس»

