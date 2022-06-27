بعد تصويره 140 حلقة تلفزيونية يواصل برنامج «إنستا كويت» الذي يبث على القناة الأولى بتلفزيون الكويت نجاحه لأنه من البرامج المنوعة التي تسلط الضوء على أهم المواهب الكويتية من المطربين والعازفين في العديد من مجالات الفن.



البرنامج الذي يخرجه خالد الخرشان حقق شهرة واسعة في موسميه الاول والثاني وهو حاليا يتواصل مع المشاهدين في موسمه الثالث وذلك حرصا من وزارة الاعلام ممثلة بقطاع التلفزيون - ادارة الانتاج ومراقبة المنوعات ‏على إبراز المواهب الكويتية في مختلف المجالات.



البرنامج يشجع الكثير من المواهب الكويتية في العديد من المجالات على الاستمرار في موهبتهم لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المجالات مثل الفن التشكيلي وفن النحت ‏والنجارة والتصوير، بالإضافة لإبرازه العديد من أصحاب الإنجازات في المحافل الخليجية والعربية والعالمية في العديد من المجالات الفنية ‏والأدبية والرياضية ‏والثقافية.