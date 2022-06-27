عبدالحميد الخطيب



«نلتقي على حب في جدة.. اشتقت للمسرح والجمهور الرائع، ولقائي فيكم يعني لي الكثير، انتظروني بحفلة تليق بحبي وشوقي لكم».. كانت هذه عبارات أطلقتها «القيثارة» نوال الكويتية قبل أيام في حسابهــا بـ «تويتر» لتؤكد مدى اشتياقها للقاء جمهورها بالمملكة العربية السعودية في الحفل الذي أعلن عنه انه سيكون 1 يوليو المقبل بالصالة المغطاة «جوهرة» ضمن حفلات «موسم جدة» من تنظيم شركة «روتانا»، كما طالبت محبيها بأن يشاركوها في اختيار الأغاني التي يريدون سماعها في هذه الأمسية الطربية المنتظرة، لكن نوال فاجأت الجميع خلال الساعات القليلة الماضية باعتذارها عن الحفل.



وكشفت أم حنين أنها تمر بوعكة صحية طارئة، ووجهت رسالة لجمهورها عبر «تويتر»، قالت فيها: «جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إقامة حفل جدة بسبب وعكة صحية خفيفة أمرّ بها، وأرجو تقبل اعتذاري، وأشوفكم على خير وعلى حب»، وانهالت عليها التعليقات التي تتمنى لها دوام الصحة والعافية، وان يمن الله عليها بالشفاء في القريب العاجل.



وفي السياق نفسه، أكدت شركة «روتانا» عبر حساباتها في «السوشيال ميديا» انه بإمكان الجماهير استعادة ثمن التذاكر التي قاموا بحجزها، وكتبت: «بسبب وعكة صحية طارئة تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية في الحفل الذي سيقام بتاريخ 1 يوليو في مدينة جدة ضمن حفلات موسم جدة، وبذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر، ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية».