الرياض - خالد المصيبيح



في التاسعة مساء اليوم وعبر 8 مباريات، سيسدل الستار على الدوري السعودي ومعه تتضح جميع المعالم سواء بحسم اللقب أو الفرق التي ستهبط الى دوري الدرجة الأولى.



ويتنافس على اللقب فريقا الهلال والاتحاد فقط بعد تساويهما في النقاط «64 نقطة» مع أفضلية للهلال في حال فوزهما بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بينهما.

ويواجه الهلال اليوم الفيصلي الذي مازال مهددا بالهبوط، كما يلتقي الاتحاد مع الباطن ووضعه صعب جدا في البقاء.



إلا أن لقاء الأهلي أمام الشباب في الرياض سيحظى بالكثير من المتابعة، حيث فوز الشباب سيؤكد هبوط الأهلي للدرجة الأولى بعد 45 موسما قضاها في الدرجة الممتازة، وهو أحد الأندية الأربعة الكبار التي لم تهبط طوال تاريخها وهي الهلال والنصر والاتحاد.



وتقام 5 لقاءات أخرى، حيث يلعب النصر أمام ضيفه الفتح وقد ضمن الفريقان موقعهما فالنصر بات ثالث الترتيب والفتح ابتعد عن الهبوط تماما بفارق نقطة واحدة، فيما سيكون هناك لقاء مهم ويحمل نفس معطيات لقاء الأهلي والشباب، حيث التهديد المباشر للاتفاق بالهبوط إذ سيلعب مع الفيحاء ولابد له من الفوز إذا أراد البقاء فيما الفيحاء استقر دون مخاوف.



وفي بريدة، يلتقي الرائد مع أبها وأيضا لابد له من الفوز من أجل الابتعاد عن الهبوط، أما أبها فيؤدي اللقاء دون مخاوف.

والحال ذاته للتعاون الذي سيواجه ضمك في أبها ويتحتم عليه الفوز إذا ما أراد الابتعاد تماما بينما استقر ضمك في المركز الخامس دون منافس.



ختام الدوري السعودي اليوم بـ 8 لقاءات هو بمنزلة حصاد الموسم بعد 30 جولة سجل خلالها اكثر من 600 هدف وشهدت 41 حالة طرد واكثر من 450 بطاقه صفراء ومشاركة أكثر من 400 لاعب ووجود 24 مدربا والاستغناء عن 21 مدربا.