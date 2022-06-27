القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حسم الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية الأربعة المشاركة في النسخة القادمة لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، رغم قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل الإعلان عن أسماء الأندية المشاركة في البطولتين إلى 31 يوليو المقبل.



وحدد الاتحاد المصري الأندية الأربعة على النحو التالي: الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في البطولة الكونفيدرالية، وذلك على أساس أن الأندية الأربعة اختتمت الدور الأول من مسابقة الدوري المصري وهي في المراكز الأربعة الأولى، والمعتاد أن يشارك في دوري الأبطال أول وثاني الدوري، ويشارك في الكونفيدرالية صاحبا المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب النهائي أو بطل كأس مصر ووصيفه، ولكن الدوري المصري لن ينتهى قبل أغسطس المقبل، كما أن بطولة كأس مصر معطلة لتداخل نسختي 2020 و2021 في الموسم الحالي.



وتقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة فريق ايسترن كومباني، ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة صعبة مع فاركو، وفيوتشر مع طلائع الجيش.