الدوحة - فريد عبدالباقي



أكمل نادي أم صلال القطري عقد اللاعبين المحترفين، وذلك بالتعاقد مع لاعب نادي باختاكور الأوزبكي ساردور راشيدوف، ليكون بديلا للمحترف الأردني ياسين البخيت الذي تعرض لإصابة بكسر في مرفق اليد، ستبعده عن الملاعب لفترة الطويلة.



وبالتعاقد مع راشيدوف يكمل نادي أم صلال ملف محترفيه قبل المغادرة إلى معسكره الخارجي في تركيا الذي ينطلق الغد ويستمر حتى 20 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع البرتغالي جواو تكسيرا، والهولندي المغربي الأصل إدريس الصديقي، والمغربي عبدالله الخفيفي، والإيفواري جوناثان كودجيا.



هذا، واستقرت إدارة النادي الأهلي على إقامة المعسكر الخارجي لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد في النمسا، حيث ينطلق الجمعة المقبل ويستمر حتى 19 يوليو.



وعلمت «الأنباء»، أن المدرب المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش رفض فكرة التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك المصري يوسف إبراهيم «أوباما»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مفضلا التعاقد مع المحترف الجزائري في صفوف بريست الفرنسي يوسف بلايلي والذي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الريان لتعويض رحيل مواطنه ياسين براهيمي إلى صفوف نادي الغرافة.



ويسعى النادي الأهلي إلى حسم ملف المحترف الخامس، وذلك بعد فسخ التعاقد مع المغربي سفيان بوفتيني الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لينتقل إلى صفوف نادي الوصل الإماراتي في صفقة انتقال حر اعتبارا من الموسم الجديد.



ويمتلك النادي الأهلي على ذمته 4 محترفين وهم: الإيرانيان شجاع خليل زاده، وسيد حسين كنعاني، والإسباني خوسيه بوزو، والأردني يزن نعيمات.