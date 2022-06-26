أسامة أبوالسعود

«الحمد لله اولا واخيرا»، هكذا بدأت الأولى على القسم العلمي تسنيم سمير طربوش (سورية الجنسية) حديثها معبرة عن فرحتها بالتفوق وحصولها على نسبة 100% من مدرسة فجر الصباح.

وقالت تسنيم في تصريح لـ «الأنباء»: «هذا من فضل ربي، وشكرا لأهلي على دعمهم لي وكل الشكر للكويت الحبيبة التي احتضنتني طوال حياتي فهي وطني الثاني».

وأضافت: «كل الشكر لمعلماتي اللائي كن سندا لي في مسيرتي التعليمية نحو التفوق، كما أشكر «منصة العلا» التي ساعدني بالفعل في استيعاب دروسي»، معربة عن أمنيتها في الالتحاق بكلية الطب لتحقق حلمها الذي كان دائما نصب عينها.