حنان عبدالمعبود

أهدت الطالبة الكويتية فجر سالم العجمي الحاصلة على المركز الرابع في القسم الأدبي بنسبة 99.33% من مدرسة أميمة بنت ربيعة الثانوية نجاحها لوالديها، مثمنة الدعم المطلق والجهد الكبير الذي بذلاه حتى تمكنت من تحقيق التفوق الباهر.

وقالت فجر العجمي، في تصريح لـ «الأنباء»: من أهم العوامل التي ساعدتني على التفوق مراجعة امتحانات السنوات السابقة والاقتداء بما قام به السابقون، مشيرة الى أن العام كان مليئا بالتحديات والمعوقات والأمر لم يكن سهلا، لافتة إلى المعاناة والضغوط النفسية والتوتر والقلق، الا أنها توكلت على الله واجتهدت حتى تخطت كل الصعاب.

وعن الاختبارات أكدت أنها كانت «سهالات»، ناصحة المقبلين على الثانوية العامة بالتوكل على الله ودراسة المواد أولا بأول، مؤكدة انها تنوي الالتحاق بكلية التربية وتتمنى أن تكون معلمة، مضيفة «أحب هذه المهنة جدا وأتمنى العمل بها لأساعد الفتيات كما ساعدتني معلماتي».