أكد والد الطالب الكويتي عبدالله محمد جعفر الحاصل على 97.74% وحل في الترتيب الثاني بين الطلبة الكويتيين في القسم الأدبي بالتربية الخاصة من مدرسة الرجاء الثانوية للبنين المشتركة، أن النظام التعليمي في «التربية الخاصة» مناسب ويهتم بخدمة أبنائنا الطلبة، مثمنا جهود الوزارة وما تبذله من جهود لضمان حصولهم على ما يستحقونه من درجات.

بدوره، قال الطالب عبدالله: أهدي نجاحي لـ «أبوي وأمي» فهما مصدر قوتي، متمنيا أن يمنحه الله القوة للاستمرار في الدراسة، ومعربا عن أمله في الالتحاق بجامعة الخليج ودراسة اللغة الانجليزية.