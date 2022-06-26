حنان عبدالمعبود

أعربت الطالبة منيرة خالد العتيبي عن سعادتها بحصولها على المركز الخامس بين الطلبة الكويتيين في القسم الأدبي بنسبة 99.31% من مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية للبنات، مرجعة الفضل في توفقها الى والدتها وأختها، موضحة انهما مثلتا دعما شديدا لها طوال الوقت وحرصا على أن تكون متميزة.

وقالت منيرة العتيبي في تصريح ل "الأنباء": من أهم مقومات النجاح المحافظة على الصلاة في وقتها ولابد من تنظيم الوقت بشكل محدد والالتزام بتنفيذ الأعمال في مواعيدها، لافتة الى أن من أبرز التحديات التي واجهتها كانت الانتقال من "التعليم عن بعد" الى الانتظام في الدوام مرة أخرى، مضيفة ان هذا جعلنا جميعا في قلق من آلية الامتحانات وطريقة الاجابة، ولكن نحمد الله ان المعلمات كن دائما الى جوارنا يشدون من ازرنا مما جعل كل الأمور تسير بسلاسة وسهولة.

وبينت أن الامتحانات لم يكن بها أي صعوبات وجاء على أفضل ما يمكن، ناصحة المقبلين على الثانوية العامة بضرورة الالتزام في الصلاة ووضع جدول بالاهداف التي يريدون تحقيقها ومراجعة الدروس أول بأول، معربة عن أملها في الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، لأنها أحبت هذه المادة كثيرا.