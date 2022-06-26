عاطف رمضان

أهدت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على الكويتيين بالقسم الأدبي روان حافظ ناصر بنسبة 99.64% من مدرسة مشرف الثانوية للبنات تفوقها إلى والدها ووالدتها لأنهما بذلا معها جهودا كبيرة طوال فترة الدراسة.

وقالت روان حافظ لـ «الأنباء» ان من اهم العوامل التي ساعدتها على التفوق توفيق الله تعالى ودعاء والديها ودعم أسرتها لها، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها على مدار العام ضخامة المناهج، لافتة إلى أن الامتحانات هذا العام كانت سهلة.

ونصحت الطلاب المقبلين على الثانوية العامة بضرورة التوكل على الله تعالى وبذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى النسب، مؤكدة أنها تنوي الالتحاق بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت تخصص علم النفس وتطمح مستقبلا لإتمام الدراسات العليا لتحقيق أعلى الشهادات.