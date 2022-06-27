ندى أبونصر



أبدت الطالبة ملاك هادي العنزي الحاصلة على نسبة 96.12 أدبي في مدرسة الرجاء الثانوية سعادتها الغامرة بتفوقها في الثانوية العامة في اتصال هاتفي مع «الأنباء» من تونس، حيث تشارك مع منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين في ملتقى تونس الدولي ـ الجائزة الكبرى لألعاب القوى، وأهدت تفوقها الكويت قيادة وحكومة وشعبا وأسرتها، وقالت «فرحتي لا توصف بالنجاح، وألف مبروك لجميع الخريجين، والقادم أفضل إن شاء الله».



وذكرت بطلة الكويت والقارة الآسيوية في كرة الطاولة ملاك العنزي أن الأسرة والمدرسة كانتا من أهم العناصر وراء تفوقها، مضيفة «حرصت على التوفيق بين المدرسة والنادي، والمذاكرة اليومية والمراجعة مع المدرسات الفاضلات أولا بأول»، لافتة إلى أن التحديات كثيرة في طريق تفوقها، ولعل أبرزها المشاركات الخارجية مع منتخب الكويت للمعاقين، والمحافظة على التركيز المطلوب أثناء المذاكرة، والتغلب على الشعور بالملل أو الإرهاق اليومي.



وأكدت ملاك العنزي أن اختبارات الأدبي جاءت وفق المتوقع، ومن المنهج المدرسي، وقالت «حرصت مدرسة الرجاء الثانوية بنات بقيادة مديرة المدرسة الفاضلة منى بوحمد، على توفير أجواء مثالية سواء قبل الاختبارات من خلال حصص التقوية المكثفة، أو أثناء الاختبارات، حيث توافرت بيئة نموذجية للإجابة والتركيز»، وأشارت إلى أنه لا يوجد صعب أمام أي طالب يسعى إلى التفوق، وبالإرادة والتصميم نصل إلى ما نريده ونحقق أهدافنا.



وذكرت الطالبة ملاك أنها تتمنى الالتحاق بكلية الآداب في جامعة الكويت قسم اللغة العربية، لكي تعود معلمة إلى المدرسة التي طالما نشأت بين جدرانها منذ الصف الأول الابتدائي حتى تخرجها من الثانوية العامة.