ندى أبونصر



قال الطالب الكويتي عبدالمحسن سعد الحربي الحائز على النسبة 96.3% القسم الادبي، من طلبة مدرسة «عبدالرحمن السميط ـ قرطبة»: أهدي نجاحي وتفوقي لوالدتي ووالدي لأنهما من ساعداني وشغلا نفسيهما بالتفكير المتواصل بتوفير كل ما يمكن لتحقيق النجاح، لذلك سأسعى دائما لأفرحهما.



وأضاف عبدالمحسن: ان من أهم العوامل التي ساعدت على النجاح الشعور بالمسؤولية والاجتهاد وعلاقتي مع ربي وثقتي بالله، مشيرا إلى انه لا توجد أي تحديات أو معوقات مع المثابرة والعمل، لان من يجتهد ويثق بنفسه لا اظن انه سيواجه أي معوقات مهما كانت صعوبتها.



وقدم نصيحة للطلاب المقبلين على الثانوية العام القادم بأن يجتهدوا ويحرصوا على مستقبلهم «ادرسوا وثابروا من بداية العام الدراسي كي لا تندموا فيما بعد»، كما يجب تنظيم الوقت والاهتمام بجميع المواد الدراسية، موضحا انه سيلتحق بكلية يكون لها تأثير ونفع على المجتمع.



كما شكر الحربي جميع المدرسين وكل من سانده خلال مراحله الدراسية، وتمنى التوفيق لجميع الطلبة المقبلين على الثانوية العامة وكذلك للخريجين.