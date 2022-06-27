ندى أبونصر



عبرت الطالبة المتفوقة عائشه محمد عبدالله الرويح بنسبة 95.91% في المعهد الديني من طالبات المعهد الديني ـ قرطبة، عن سعادتها بهذه النسبة، قائلة: أهدي نجاحي لوالدي بالمرتبة الأولى ولأسرتي.



وبالنسبة لتفوقها، قالت عائشة: من اول العوامل التي ساعدتني على الحصول على هذه النسبة والتفوق بداية الاستعانة بالله أولا ثم بذل الاسباب والجهد والاجتهاد والمثابرة والعزيمة والإصرار على تحقيق الهدف الذي أتمنى الوصول إليه، لاسيما تشجيع الأسرة.



والحمدلله وبعد التوكل على الله والاجتهاد والعمل لا توجد أي معوقات تواجه الانسان، فبحول الله وقوته تتذلل جميع الصعاب، وانما كان التحدي مع نفسي في ان أصل للنتيجة والنسبة المرجوة، كما أن الاختبارات كانت بفضل الله سهلة وميسرة مع المذاكرة الملتزمة.



وتوجهت عائشة بالنصيحة لجميع الطلاب أولا والاستعانة والتوكل على الله، ثم بذل الأسباب والمذاكرة أولا بأول و«فالهم التوفيق والنجاح»، مشيرة إلى انها تنوي الالتحاق بكلية الشريعة، واذا ربي قدرني سأكمل الدراسات العليا.



كما هنأت جميع الطلبة والطالبات بالتخرج والنجاح، وتمنت التوفيق للجميع، ووجهت رسالة لكل طالب وطالبة بأنه لا يوجد شيء مستحيل أبدا، فقط خطط واجتهد وسوف تتيسر كل الأمور إلى الخير.