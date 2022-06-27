عاطف رمضان

أكدت الحاصلة على الترتيب الثالث للتعليم الديني في الكويت بنسبة 99.55% بالمعهد الديني الثانوي للبنات بقرطبة مصرية الجنسية مريم عبدالمقصود محمد انها تهدي تفوقها لوالديها وعمها لما قدموه لها من دعم وتشجيع خلال فترة الدراسة.



واضافت مريم ان التوفيق من الله تعالى، وان من التحديات التي واجهتها حرصها على التفوق مما نتج عنه ضغط نفسي عليها، بالاضافة الى التنافس بين الطالبات المتميزات في المعهد الديني.



ولفتت الى ان الاختبارات كانت سهلة ومستواها معقول وان المعهد الديني يحوي مجموعات متميزة من المعلمات، ونصحت الطلبة بالحرص على الحضور خلال فترة الدراسة والاجتهاد من بداية العام الدراسي.



وقالت انها تطمح في الالتحاق بكلية الشريعة او التربية وان تكون معلمة علوم شرعية او لغة انجليزية.



وأعربت عن شكرها لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس الوزراء ووزير التربية ولبلدها الثاني الكويت.