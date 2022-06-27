أطمح في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة وأن أكون دكتورة جامعية

الاختبارات هذا العام كانت متناسبة مع مستوى جميع الطلاب

عاطف رمضان



قالت الحاصلة على المرتبة الأولى للتعليم الديني بالكويت الحاصلة على نسبة 99.77% بالمعهد الديني الثانوي للبنات في قرطبة (مصرية الجنسية) منة الله سيد كيلاني عبدالغني إنها تهدي تفوقها لأمها وأبيها وعائلتها وصديقاتها ومعلماتها وكل من كان له دور في حياتها ولنفسها، لأنها استطاعت أن تكون على القدر الكافي من التحدي.



وأضافت منة الله أن من أهم العوامل التي ساعدتها على التفوق هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى والاجتهاد والتركيز والتوكل على الله تعالى، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها سفر والدتها خلال فترة الاختبارات لظروف خاصة، بالإضافة إلى الضغوطات الموجودة خلال فترة الدراسة.



ولفتت إلى أن الاختبارات كانت سهلة ومتناسبة مع اختلاف مستوى الطلاب، ونصحت الطلاب المقبلين على الثانوية للعام المقبل بالتوكل على الله والمحافظة على الصلوات والاجتهاد، وألا تكون كلمة مستحيل مسجلة في قواميسهم لأن كل شيء يمكن تحقيقه طالما لديهم إرادة.



وأشارت منة الله إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية اللغات والترجمة وان تكون دكتورة جامعية، ناصحة الطلبة والطالبات بالمحافظة على قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، والابتعاد عن الملهيات والاهتمام بالدراسة والتوكل على الله تعالى.