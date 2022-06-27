محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية السالمية التعاونية عن فوز نبیل صالح عبد الله العوضي بالمركز الأول بحصوله على 213 صوتا، تلاه علي مناحي علي الفزير 148 صوتا، وفي المركز الثالث أحمد محمد عبد الله الشراح 119، وحل رابعا عبد الرحمن قيصر محمد المسباح 116 صوتا، وخامسا سالم عبد علي حسين الجدي 113 صوتا، وجاء في المركز السادس حمود زيد مبارك القريان 86 صوتا، وسابعا عبد العزيز عبد الله فهد تقي 85 صوتا، وثامنا حامد وحيد سالم المرشاد 79 صوتا، وتاسعا د. محمد سالم عبد العزيز الخلف 72 صوتا.

وقد تم مجلس الإدارة بفوز الأعضاء التسعة، وسط أجواء انتخابية سادتها الشفافية والمنافسة الشريفة، في حين لم يحالف الحظ كلا من خالد ناصر عبد الله الدوسري 69 صوتا، واوس يعقوب يوسف الخلفان 47 صوتا، وحمد مبارك موسى العبيدان 44 صوتا، وسالم أحمد سالم الهزاع 39 صوتا، وطارق جاسم أحمد العميري 33 صوتا.