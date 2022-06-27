الأوطان لا تبنى إلا بالعلم ولا تتقدم إلا بإرادة أبنائها ولا يرفع قدرها إلا بالعلماء النابهين

شباب الأمة هم عصبها الحي وقلبها النابض ومكمن عزتها فيجب عليهم استمرار السعي

وجهت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش النصح والإرشاد للخريجين الجدد بأن عليهم أن يضعوا الوطن العزيز نصب أعينهم ، مؤكدة أن وطنهم يحتاج إلى كل مجهود من أبنائه الأعزاء ليردوا له الجميل.

جاء ذلك في كلمة ألقتها في حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الكويت والجامعة المفتوحة وكليات ومعاهد التطبيقي ، والتي شاركت فيها كراعية ومساهمة .

وأضافت الحشاش أن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم ، ولا تتقدم إلا بإرادة أبنائها ، ولا يرفع قدرها إلا بالعلماء النابهين ، مشيرة إلى أن الكويت قدمت للخريجين كل ما تملك من مجهودات ، وأنه آن الأوان لقطف الثمار ،ورد الجميل ، وهذا لا يكون إلا بالعمل المتواصل ، والمثابرة على النجاح في الحياة العملية .

وتابعت : أن شباب الأمة هو عصبها الحي ، وقلبها النابض ، ورمز قوتها ، ومكمن عزتها ، فيجب عليهم استمرار السعي في تعلم كل ما هو جديد ، كما يجب أن تأخذوا في الاعتبار أن تستثمروا ما تعلمتوه خلال المرحلة الجامعية ، وتواصلوا تجديد معارفكم وتعملوا على تطويرها.

وأردفت الحشاش موجهة النصح للخريجين والخريجات الجدد أنهم الآن على أعتاب حياة عملية جديدة ، ينتظرهم وطن يحتاج إلى كل جهد مخلص من أبنائه ، فعليهم بالعمل على ذلك ردا لجميل هذا الوطن الطيب ، مبينة أن الآمال معقودة عليهم في مسيرة التميز والتألق ، وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية.