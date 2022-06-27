يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، بجولة خارجية تتضمن زيارة رسمية الى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين وصفت بأنها تأتي في اطار خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الجولة مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

وأضاف البيان ان الجولة ستتضمن أيضا "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة".

وأوضح أن هذه القضايا والازمات "تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".