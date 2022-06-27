أطلقت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع بنك الكويت الوطني حملة "سلامتكم تهمنا" لتوعية المواطنين والمقيمين مرتادي البحر بأهم المخاطر التي قد يتعرضون لها عند ذهابهم للشواطئ البحرية أو قيامهم برحلات بواسطة القوارب والدراجات البحرية ، وقد انطلقت الحملة من منتزه الخيران كأول موقع يضم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين وتم توزيع حقيبة تحتوي على أنظمة للسلامة والوقاية من الحريق بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على اقتناء هذه الأنظمة والتي لها دور مهم في بداية وقوع الحوادث.

هذا وسوف تستمر الحملة لغاية منتصف شهر يوليو القادم.