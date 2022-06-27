تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال (6) ضبطيات مختلفة تمت على مدار يومين، بواقع (4) ضبطيات في يوم واحد وضبطيتين في اليوم التالي، من ضبط ماريجوانا وحشيش ومشروبات كحولية، و278 حبة لاريكا مخدرة، بالإضافة إلى كوكايين وزيت حشيش.

وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 4 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفتشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر على كيس ماريجوانا وسيجارة ماريجوانا مع مسافر قادم من أمستردام، كما تم ضبط قطعة حشيش ومشروبات كحولية مع راكب عربي قادماً من مطار شرم الشيخ بمصر، وعُثر على ماريجوانا بحوزة راكب اسيوي قادم من دكا، وكذلك تم ضبط عدد (224) حبة لاريكا مع مسافر قادم من بانكوك.

وفي اليوم التالي ايضاً تمكن رجال الجمرك الجوي بمطار الكويت T4 من ضبط كيس كوكايين و3 أكياس ماريجوانا، وكذلك (54) حبة لاريكا وكيس ماريجوانا وزيت حشيش مع مسافرين قادمين من لندن، وذلك بعد تفتيشهما إثر اشتباه المفتشين الجمركيين بهما.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.