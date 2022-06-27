بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 مثمنا سموه رعاه الله الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كافة المستويات في الإعداد والتحضير لهذه الامتحانات وما تم اتخاذه من إجراءات أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر راجيا سموه حفظه الله لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم التعليمية.