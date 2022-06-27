عقد يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022م الاجتماع العادي للجمعية العمومية لجمعية بصائر الخيرية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.محمد ضاوي العصيمي، بالمقر الرئيسي للجمعية بمنطقة الفردوس، وذلك لمناقشة تقرير إنجازات عام 2021م واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022م، بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية.

حيث وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتم استعراض جدول مشروعات ومنجزات الجمعية في الداخل والخارج، وتلا ذلك مناقشة تقرير مجلس الإدارة، ثم إقرار الخطة الجديدة والمشاريع القادمة المزعم تنفيذها بإذن الله.

وناقش المجتمعون تقرير عام 2021م في أجواء ودية، وحرص الأعضاء على تفسير وتوضيح جوانب التقرير، بالإضافة إلى تقديم عديد من المقترحات، حول تعزيز دور الجمعية داخل الكويت وخارجها، وسبل دعم تطوير العمل بها لتحقيق الريادة والتميز وتقديم الدعم ويد العون للمحتاجين في شتى بقاع العالم.

وقال د.العصيمي إن «بصائر الخيرية» استطاعت خلال الفترة الماضية العمل في ظل تبعات أزمة كورونا التي قيضت كثيرا من جهود الجمعية، إلا أنها تكيفت وقدمت خدماتها إلى كافة شرائح المحتاجين داخل المجتمع الكويتي وفي الخارج، داعيا إلى مزيد من العطاء والتعاون المشترك لدعم وتعزيز مسيرة الجمعية والعمل الخيري.

وفي الختام، ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفون العاملون بالجمعية وكذا جهود الجهات الحكومية والجهات الداعمة، وحرص الجميع على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض به، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود والسعي لتوفير الدعم والتمويل، لكي تستطيع جمعية بصائر تنفيذ أنشطتها بيسر وسهولة.