الأطباء نصحوا اليعقوب بالبقاء في المنزل حتى نهاية الأسبوع الجاري لأخذ قسط من الراحة



عبدالعزيز الفضلي



تعرض وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب إلى وعكة صحية ألزمته الفراش، الأمر الذي أدى إلى تعليق استقباله للمراجعين في الوقت المحدد له من الساعة الخامسة حتى السابعة صباحا.



وأكدت الفحوصات الطبية أن الإرهاق بسبب الجهد الزائد الذي يبذله اليعقوب أثر على صحته، خاصة أنه يبدأ العمل بعد صلاة الفجر حتى منتصف الليل، إضافة إلى متابعته على مدار الساعة لسير عملية الاختبارات وكذلك اطلاعه بشكل متواصل على عمل الكنترول.



«الأنباء» أجرت اتصالا هاتفيا مع د.علي اليعقوب للاطمئنان على صحته، ورد علينا ليطمئن الجميع بأنه بخير وبصحة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من سأل عنه ودعا له.



وذكر اليعقوب أن الأطباء نصحوه بالبقاء في المنزل حتى نهاية الأسبوع الجاري لأخذ قسط من الراحة، سائلا الله الصحة والعافية للجميع.



ولم ينس د.اليعقوب أبناءه الطلبة، حيث هنأهم على النجاح والتفوق متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية العملية والعلمية.