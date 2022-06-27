أشاعت ديانا روس أجواء الحب بين عشاق فنها من جمهور مهرجان جلاستونبري في إنجلترا عندما غنت في الفقرة المخصصة "للأساطير" في آخر أيام المهرجان.

أطلت المغنية الأمريكية على جمهورها بثوب لامع وأقراط كبيرة وبدأت الحفل بأغنية (آي آم كمينج أوت).

سطع نجم روس، المغنية والممثلة التي باعت ألبوماتها 100 مليون نسخة حول العالم، بمشاركتها في فريق سوبريمز الغنائي في الستينيات قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية المستقلة في عام 1970.

قدمت روس للحضور باقة من أشهر أغنياتها التي أدتها قديما مع الفريق الغنائي وقالت "هناك الكثير من الأغنيات عن الحب".

وكان من المقرر أن تشارك روس (78 عاما) في هذا المهرجان في 2020 قبل أن يُلغى لمدة عامين بسبب الجائحة.

وقالت "لقد صمدت وكنت عازمة على أن أكون هنا معكم... أنا متحمسة للغاية".