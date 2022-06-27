توفي رجل كان أقدم الخميس على قتل طالبة في إحدى الجامعات الخاصة في الأردن، فجر الإثنين بعدما أطلق النار على نفسه لدى ملاحقته ومحاصرته من قبل رجال الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان "توصل الأمن العام لمكان القاتل المدعو عدي حسان، وحاصر مزرعة اختبأ بها في منطقة بلعما (في محافظة المفرق شرق عمان)".

واضاف أن "القاتل رفض تسليم نفسه وهدد بالإنتحار قبل أن يطلق النار على نفسه" ةنقل اثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وكان مقتل الطالبة إيمان ارشيد (21 عاما) في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمال عمان) الخميس بستة عيارات نارية في الرأس أثار غضب الاردنيين خصوصا بسبب فرار القاتل.

وباشر الأمن العام حينها التحقيق ليتوصل لتحديد هوية القاتل وجرت ملاحقته على مدى الأيام الماضية.

واشار بيان الأمن العام الى ان "القاتل خطط لجريمته واتبع اساليب مضللة ظنا منه أن باستطاعته الإفلات من العدالة".

ولم تعرف بعد اسباب ارتكابه الجريمة، التي جاءت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة طعنا أمام جامعتها بمدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.