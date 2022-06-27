كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن توجيهها دعوة للفنانين من جميع أنحاء العالم لعرض مواهبهم في مونديال قطر 2022، في مبادرة ترمي لأن يشكل المونديال منصة للتبادل الثقافي وتعزيز التقارب بين الشعوب.

وقالت اللجنة، المسؤولة عن مشروعات المونديال، في بيان، إنها وجهت الدعوة للفنانين من جميع أنحاء العالم لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام جمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022".

وأضاف البيان أن الهدف من هذه المبادرة تقديم تجربة ثقافية وفنية تزخر بالتنوع والإبداع، وتعزز الأجواء الاحتفالية خلال المهرجان الكروي المرتقب.

وأوضح أنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة للجنة العليا الرامية إلى أن يشكل المونديال منصة فريدة للتبادل الثقافي وتعزيز التقارب بين الشعوب من جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية الحية والتفاعلية أمام جمهور البطولة.

وذكر أن اللجنة تستقبل طلبات المشاركة من جميع الموهوبين والفنانين في مجالات الفنون البصرية والحرف اليدوية والتراث والأزياء والتصميم وفنون الأداء والمسرح والموسيقى والأفلام والعروض.

وأفاد بأن الفرصة ستتاح أمام المتقدمين الذين يقع الاختيار عليهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الدولة المستضيفة للبطولة، من خلال تقديم عروضهم في العديد من المواقع التي ستشهد فعاليات ثقافية وعروضا فنية خلال المونديال، والمساهمة في توفير تجربة استثنائية للمشجعين.

لكن البيان أشار إلى أنه سيتعين على الفنانين الذين يقع عليهم الاختيار تحمل تكاليف رحلات الطيران إلى قطر والإقامة فيها، إضافة إلى النفقات الشخصية الأخرى.

ونقل البيان عن مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد السويدي قوله إن برنامج العروض الفنية يستهدف دعم جميع الفنانين في قطر والعالم العربي والمنطقة والعالم للمشاركة في البطولة وليصبحوا جزءا من الحدث.

وتابع السويدي "نحن نسعى إلى تقديم برنامج متنوع تفاعلي وإشراك الفنانين الموهوبين والمتحمسين لتقديم عروض تمثل العديد من الأشكال الفنية وتسلط الضوء على ثقافات الشعوب من حول العالم للمساهمة في استضافة نسخة مبهرة من البطولة التاريخية التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية."

ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة إضفاء طابع فني على البطولة وخلق أجواء حماسية للمشجعين والاحتفال بالشغف المشترك بالفنون وكرة القدم، إذ سيحظى هؤلاء الفنانون بتجربة غير مسبوقة ومنصة فريدة لتقديم إبداعاتهم أمام آلاف المشجعين ووسائل الإعلام من كل أنحاء العالم، طبقا للبيان.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المصادف للعيد الوطني للدولة، وذلك بمشاركة 32 منتخبا من مختلف أنحاء العالم.