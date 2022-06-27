استحوذت شركة LG Electronics على AppleMango، مطور شاحن بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن السباق يتزايد لإنتاج كل ما يتعلق بالمركبات الكهربائية على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ، التي تم إجراؤها بالاشتراك مع GS Energy مشغل محطة شحن EV وGS Neotek، مزود تكنولوجيا المعلومات، ستسمح لشركة LG بالاستفادة من فرص الأعمال المستقبلية.

وقال بايك كي مون نائب الرئيس الأول لشركة إل جي إلكترونيكس، في بيان، "من المتوقع أن ينمو سوق شحن المركبات الكهربائية بسرعة بسبب الطلب المتزايد على المزيد من السيارات الصديقة للبيئة..بالاستفادة من معرفتنا وخبرتنا في قطاع B2B، سنقدم حلولًا مخصصة ومتكاملة لشحن المركبات للعملاء المتنوعين، مما يعزز القدرة التنافسية ويضمن استعدادنا للفرص المستقبلية".