قال سكوت ميلر السفير الأمريكي في سويسرا لصحيفة بليك ام زونتاج إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد التوصل لاتفاق مع قطاع الأدوية في سويسرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السفير قال في حوار مع الصحيفة تم نشره إن الهدف من الاتفاق المحتمل تسهيل موافقة إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية على الأدوية السويسرية.

وأظهرت بيانات مركز التجارة العالمي ومقره جنيف إن أمريكا استوردت منتجات دوائية بقيمة 21 مليار دولار من سويسرا العام الماضي.

ويأتي هذا التطور في ظل توقف المباحثات التجارية بين أمريكا وسويسرا، حيث مازالت الدولتان مختلفتين حول دخول المنتجات الزراعية الأمريكية لسويسرا.

وقال السفير الأمريكي" سويسرا قررت أنها لا تستطيع الموافقة على دخولنا لسوق الزراعة"مضيفا " ولحين التوصل لتوافق، سوف نجري مباحثات بشأن اتفاقيات حول قطاعات معينة.