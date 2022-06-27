خرج فيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد بشكل رسمي من سباق عيد الأضحى السينمائي.

ورغم أن صناع العمل قد انتهوا من تصويره منذ فترة توقعوا عرضه بموسم عيد الأضحى غير أن زحام دور العرض بأكثر من فيلم من العيار الثقيل دفع صناع الفيلم إلى إرجاء طرحه.

ولم يعرف بعد موعد طرحه دور السينما، غير أنه يتوقع عرضه خلال موسم الصيف أي بعد عيد الأضحى بأسابيع قليلة.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن تتحول حياتهما إلى جحيم بعد ظهور امرأة وملاحقتها لهما في كل مكان.

الفيلم يشهد مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها حيث انتهت من تصوير مشاهدتها قبل الأزمة الصحية التي انتهت بوفاتها، والعمل تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلاوي.