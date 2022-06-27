حذرت أسر بريطانية كانت قد فقدت أفراد منها بسبب إصابتهم بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا ، من أنها قد تتخذ إجراء قضائيا ضد الحكومة بسبب التأجيلات في بدء التحقيق العام بشأن التعامل مع انتشار الفيروس.

وتدرس مجموعة مسماة "الأسر الثكلى من أجل العدالة المعنية بكوفيد19-" إجراء مراجعة قضائية بشأن عدم تحديد موعد للتحقيق في تعامل الحكومة مع الوباء، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتقول الأسر إن هذا يترك التحقيق في "طي النسيان"، بعد أكثر من ستة أشهر من تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون، البارونة هيذر هاليت، لتقود التحقيق في كانون الأول/ديسمبر .2021

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق إن التحقيق سيبدأ في ربيع عام 2022 ، لكن اختصاصاته لم تنشر بعد ، ولم يتم تحديد تاريخ الإعداد.

وذكرت المجموعة أن التأخير قد يكلف أرواحا، لأنه يبطئ من سرعة تعلم الدروس، وتشعر بالقلق من إمكانية العبث بالأدلة الرئيسية أو تدميرها.